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Лідери країн ЄС допустили мита на імпорт з США як захід у відповідь

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз може запровадити мита на імпорт з США в разі, якщо президент Дональд Трамп почне "тарифну війну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед неформальною зустріччю лідерів країн ЄС зазначив, що блок "може реагувати на тарифну політику тарифною політикою".

"Ми повинні і будемо це робити, але перспектива і мета повинні полягати в тому, щоб ми діяли таким чином, щоб все зводилося до співпраці", - додав глава німецького уряду.

Своєю чергою прем'єр Польщі Дональд Туск зазначив, що ЄС має зробити все, щоб "уникнути цієї абсолютно непотрібної і дурної тарифної війни".

"Ми не можемо втратити здоровий глузд, ми не можемо втратити усвідомлення наших інтересів. Водночас ми не можемо втратити нашу європейську самоповагу і впевненість у собі. Це нелегко, але ми побачимо", - уточнив він.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що вона "не підтримує боротьбу з союзниками", але що Данія буде співпрацювати і реагувати на тарифи США.

При цьому глава дипломатії Кая Каллас заявила, що в торговельній війні з США "не буде переможців". Вона наголосила, що тарифи вплинуть на робочі місця і ціни, додавши, що Китай буде "єдиним, хто буде сміятися осторонь".

Президент Литви Гітанас Науседа, зі свого боку, наголосив на необхідності "перейти до позитивного економічного порядку денного" у відносинах зі США, запропонувавши ЄС купувати більше скрапленого природного газу (СПГ), а також закуповувати додаткове американське військове обладнання.

Погрози Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв про те, що США незабаром введуть мита на імпорт з Євросоюзу.

Водночас США вже запроваджують торговельні мита проти Канади та Китаю. Тарифи також мали діяти і на імпорт з Мексики, але Трамп домовився призупинити такі заходи після розмови з мексиканським президентом Клаудією Шейнбаум.

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ЄвросоюзСполучені Штати АмерикиДональд Трамп