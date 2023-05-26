Лідери країн Балтії та Німеччини: "замороження" війни РФ проти України є неприйнятним

У разі заморозки війни, розв'язаної Росією проти України, та збереженням під контролем Кремля нині окупованої території, військова агресія Москви продовжиться у майбутньому, і подальші конфлікти неминучі.
Про це заявили лідери країн Балтії та Німеччини прес-конференції у Таллінні, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу естонського уряду.
Глави урядів країн зазначили, що подібне заморожування війни стане живильним середовищем для майбутніх конфліктів, що є неприйнятним.
Як заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, якщо РФ думає, що їй може зійти з рук захоплення частини території України, то "цього не станеться".
"Тому ми підтримуємо Україну стільки, скільки потрібно. Росія має вивести свої війська. Це - основа миру", - наголосив він.
За словами прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас, Україна вирішує самостійно щодо закінчення війни та можливості розпочати переговори.
"Але, як щойно сказав Олаф Шольц, заморожений конфлікт буде лише живильним середовищем для майбутніх конфліктів. І ми не можемо цього допустити. Тому ми маємо покінчити із "сірими зонами" в Європі, зокрема в Україні", - заявила вона.
Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш звернув увагу, що Україна сама обиратиме формат переговорів, при цьому "очевидно, треба почати з того, що для цього потрібно повністю звільнити Україну".
Глава латвійського уряду переконаний, що відправною точкою для врегулювання має стати мирний план, представлений президентом України Володимиром Зеленським.
Глава Української держави представив мирні ініціативи у листопаді 2022 року на саміті G20. "Формула миру" полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, виведенні російських військ з окупованих територій нашої країни.
Пізніше українська влада заявила про намір провести саміт формули миру. У Швеції заявили, що готові обговорити можливість проведення саміту у Копенгагені перед самітом НАТО.
Разом з тим й низка інших країн висловлюється про власні "мирні ініціативи", покликані зупинити війну РФ проти України. Деякі з них мають на увазі відмову України від певної території, тимчасово окупованої російськими загарбниками. Київ наголошує, що такі варіанти - виключені.
Що відомо про мирні ініціативи, та як на них реагують у світі - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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