Лідери країн Балтії та Німеччини: "замороження" війни РФ проти України є неприйнятним

Глави урядів країн зазначили, що подібне заморожування війни стане живильним середовищем для майбутніх конфліктів, що є неприйнятним.

Як заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, якщо РФ думає, що їй може зійти з рук захоплення частини території України, то "цього не станеться".

"Тому ми підтримуємо Україну стільки, скільки потрібно. Росія має вивести свої війська. Це - основа миру", - наголосив він.

За словами прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас, Україна вирішує самостійно щодо закінчення війни та можливості розпочати переговори.

"Але, як щойно сказав Олаф Шольц, заморожений конфлікт буде лише живильним середовищем для майбутніх конфліктів. І ми не можемо цього допустити. Тому ми маємо покінчити із "сірими зонами" в Європі, зокрема в Україні", - заявила вона.

Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш звернув увагу, що Україна сама обиратиме формат переговорів, при цьому "очевидно, треба почати з того, що для цього потрібно повністю звільнити Україну".

Глава латвійського уряду переконаний, що відправною точкою для врегулювання має стати мирний план, представлений президентом України Володимиром Зеленським.

Українська "формула світу"

Глава Української держави представив мирні ініціативи у листопаді 2022 року на саміті G20. "Формула миру" полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, виведенні російських військ з окупованих територій нашої країни.

Пізніше українська влада заявила про намір провести саміт формули миру. У Швеції заявили, що готові обговорити можливість проведення саміту у Копенгагені перед самітом НАТО.

Разом з тим й низка інших країн висловлюється про власні "мирні ініціативи", покликані зупинити війну РФ проти України. Деякі з них мають на увазі відмову України від певної території, тимчасово окупованої російськими загарбниками. Київ наголошує, що такі варіанти - виключені.

Що відомо про мирні ініціативи, та як на них реагують у світі - читайте у матеріалі РБК-Україна.