Лидеры стран Балтии и Германии: "заморозка" войны РФ против Украины неприемлема

Главы правительств стран отметили, что подобное замораживание войны станет питательной средой для будущих конфликтов, что является неприемлемым.

Как заявил канцлер Германии Олаф Шольц, если РФ думает, что ей может сойти с рук захват части территории Украины - то "этого не произойдет".

"Поэтому мы поддерживаем Украину столько, сколько нужно. Россия должна вывести свои войска. Это - основа мира", - подчеркнул он.

По словам премьер-министра Эстонии Кайи Каллас, Украина решает самостоятельно относительно окончания войны и возможности начать переговоры.

"Но, как только что сказал Олаф Шольц, замороженный конфликт будет лишь питательной средой для будущих конфликтов. И мы не можем этого допустить. Поэтому мы должны покончить с "серыми зонами" в Европе, в частности в Украине", - заявила она.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обратил внимание, что Украина сама будет выбирать формат переговоров, при этом "очевидно, надо бы начать с того, что для этого нужно полностью освободить Украину".

Глава латвийского правительства убежден, что отправной точкой для урегулирования должен стать мирный план, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинская "формула мира"

Глава Украинского государства представил мирные инициативы в ноябре 2022 года на саммите G20. "Формула мира" заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, выводе российских войск с оккупированных территорий нашей страны.

Позже украинские власти заявили о намерении провести саммит формулы мира. В Швеции заявили, что готовы обсудить возможность проведения саммита в Копенгагене перед саммитом НАТО.

Но и ряд других стран высказываются о собственных "мирных инициативах", призванных остановить войну РФ против Украины. Некоторые из них подразумевают отказ Украины от определенной территории, временно оккупированной российскими захватчиками. Киев подчеркивает, что такие варианты - исключены.

Что известно о мирных инициативах, и как на них реагируют в мире - читайте в материале РБК-Украина.