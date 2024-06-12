Лідери G7 закликають Китай припинити підтримку війну Росії проти України, - Bloomberg

Союзники Києва звинувачують Пекін у тому, що він постачає Росію технологіями та деталями - або знайденими у зброї, або необхідними для його виробництва - допомагаючи Москві торгові обмеження "Великої сімки" на багато цих товарів. Заборонені матеріали часто потрапляють до Росії через треті країни, такі як Китай та Туреччина, або через мережі посередників.

"Постійна підтримка Китаєм російської оборонно-промислової бази має значні та широкомасштабні наслідки для безпеки", - йдеться у проекті заяви, яка ще може змінитися до того, як вона буде узгоджена лідерами на саміті в Італії, який має розпочатися 13 червня.

Очікується, що в рамках зусиль щодо протидії обходу санкцій країни "Великої сімки" та Євросоюзу найближчими днями запровадять нові обмеження.

Обговорювані заходи включають список більшої кількості компаній, націлювання на банки в третіх країнах, які сприяють торгівлі, вимога, щоб компанії посилили перевірки своїх дочірніх компаній і субпідрядників за кордоном, а також розширення обмежень на товари західних брендів, які все ще потрапляють до Росії.

"Велика сімка" також закликає Пекін підштовхнути Росію до виведення військ з України та підтримати справедливий світ.

Відносини країн Заходу з Китаєм

Торгова напруженість між країнами "Великої сімки" та Китаєм буде відображена у заяві ширше. Очікується, що лідери заявлять, що політика Китаю "створює глобальні побічні ефекти, ринкові спотворення та шкідливі надлишкові потужності у низці секторів", згідно з проектом.

"Велика сімка" підтвердить свої зусилля щодо зменшення критичної залежності від Китаю, одночасно підтвердивши, що вони не мають наміру розривати відносини.

"Ми не намагаємося завдати шкоди Китаю або завадити його економічному розвитку, більше того, Китай, який зростає за міжнародними правилами, зростатиме, представлятиме глобальний інтерес", - йдеться в проекті.

Обговорення відбувається на тлі зростання торгової напруженості між Заходом і Китаєм, оскільки ЄС має підтвердити цього тижня, що він запровадить тарифи на електромобілі з липня, і Пекін, як очікується, вживе заходів у відповідь.

Пріоритети саміту G7

У ході зустрічі 13-15 червня в Італії глави найрозвиненіших демократичних країн світу обговорять численні проблеми, включаючи війни Росії проти України та Близького Сходу, торговий дисбаланс з Китаєм, загрози, що створюються штучним інтелектом та проблеми розвитку в Африці.

Збільшення фінансування України буде головним пріоритетом на зустрічі G7, оскільки офіційні особи США та Європи прагнуть знайти рішення напередодні можливого переобрання Дональда Трампа та невизначеності, яку це спричинить майбутня підтримка Києва з боку США.

Країни "Великої сімки" та Європейський Союз розглядають, як використовувати прибуток, отриманий від російських активів, заморожених на Заході, для надання Україні великого авансового кредиту для забезпечення фінансування Києва на 2025 рік.

Президент США Джо Байден чинитиме тиск на інших лідерів G7, щоб вони погодилися на інноваційний план використання майбутніх відсотків із 280 млрд доларів російського центрального банку для підтримки кредиту Україні в 50 млрд доларів.