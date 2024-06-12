Лідери G7 на саміті узгодять кредит для України на 50 млрд доларів, - Bloomberg
Лідери країн "Великої сімки" (G7) під час саміту 13-15 червня домовляться про кредит для України на 50 млрд доларів за рахунок прибутку від заморожених активів Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Неназваний офіційний представник Єлисейського палацу розповів виданню, що для такого кредиту все ще необхідно буде доопрацювати технічні рішення вже після саміту G7.
За словами джерела Bloomberg, для остаточного рішення щодо кредиту може знадобитися ще деякий час.
Журналісти уточнюють, що 50 млрд доларів кредиту для України хочуть виділити до кінця 2024 року.
Зазначимо, сьогодні, 12 червня, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван розповідав про те, що дискусії щодо 50 млрд доларів для України досягли значного прогресу.
Що передувало
Нагадаємо, 24 травня стало відомо, що міністри фінансів країн G7 домовляються про кредит для України за рахунок прибутку від заморожених російських активів.
Пізніше видання Financial Times писало, що США готові надати Україні 50 млрд доларів кредиту у такому форматі. Але для цього Євросоюз має безстроково продовжити санкції проти Росії. Наразі блок продовжує обмеження кожні шість місяців.
Ініціатива стане предметом обговорень під час переговорів лідерів "Великої сімки" на саміті в Апулії (Італія), який розпочнеться вже завтра, 13 червня.
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