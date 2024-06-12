Лідери G7 на саміті узгодять кредит для України на 50 млрд доларів, - Bloomberg

Лідери країн "Великої сімки" (G7) під час саміту 13-15 червня домовляться про кредит для України на 50 млрд доларів за рахунок прибутку від заморожених активів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Неназваний офіційний представник Єлисейського палацу розповів виданню, що для такого кредиту все ще необхідно буде доопрацювати технічні рішення вже після саміту G7.

За словами джерела Bloomberg, для остаточного рішення щодо кредиту може знадобитися ще деякий час.

Журналісти уточнюють, що 50 млрд доларів кредиту для України хочуть виділити до кінця 2024 року.

Зазначимо, сьогодні, 12 червня, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван розповідав про те, що дискусії щодо 50 млрд доларів для України досягли значного прогресу.