Лідери G7 прагнуть "позбутися ризиків" у відносинах з Китаєм, - Білий дім

Так, лідери найбагатших демократій світу, які зібралися в Японії в місті Хіросіма на саміт, мали в суботу виступити із заявою, в якій наголошувалося на необхідності зменшити залежність від торгівлі з Китаєм на тлі їхньої домовленості днем раніше про посилення санкцій проти РФ.

Згідно з чорновою версією комюніке глав семи держав, члени G7 готові будувати з Пекіном "конструктивні та стабільні відносини", діючи при цьому у своїх національних інтересах.

За словами представника Білого дому Джейка Саллівана, члени G7 прагнули "позбутися ризиків, а не відокремити" їх від Китаю.

Офіційні особи зазначають, що лідери "Великої сімки" прагнуть подолати величезний розрив з економіками "Глобального Півдня", що розвиваються, зосередивши увагу на інфраструктурі та полегшенні тягаря заборгованості, що є частиною стратегії щодо ослаблення впливу Китаю в країнах з низьким рівнем доходу.

Як йдеться у заяві Білого дому, президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда обговорили шляхи зміцнення співпраці у сфері оборони та протидії силовій поведінці Китаю.

Тим часом Пекін серйозно стурбований недавніми ознаками "негативних" кроків, пов'язаних із КНР на саміті G7, та закликає Токіо не перетворювати захід на "політичне шоу" проти Китаю або стримувати його, зазначається у заяві посольства КНР у Японії.