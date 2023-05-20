RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лидеры G7 стремятся "избавиться от рисков" в отношениях с Китаем, - Белый дом

Фото: лидеры "Большой семерки" в Хиросиме в Японии (g7hiroshima.go.jp)
Автор: Владимир Костырин

Лидеры стран-участниц саммита "Большой семерки" (G7) намерены в отношениях с Китаем "избавиться от рисков", рассказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, лидеры самых богатых демократий мира, собравшиеся в Японии в городе Хиросима на саммит, должны были в субботу выступить с заявлением, в котором подчеркивалась необходимость уменьшить зависимость от торговли с Китаем на фоне их договоренности днем ранее об ужесточении санкций против РФ.

Согласно черновой версии коммюнике глав семи государств, члены G7 готовы строить с Пекином "конструктивные и стабильные отношения", действуя при этом в своих национальных интересах.

По словам представителя Белого дома Джейка Салливана, члены G7 стремились "избавиться от рисков, а не отделить" их от Китая.

Официальные лица отмечают, что лидеры "Большой семерки" стремятся преодолеть огромный разрыв с развивающимися экономиками "Глобального Юга", сосредоточив внимание на инфраструктуре и облегчении бремени задолженности, что является частью стратегии по ослаблению влияния Китая в странах с низким уровнем дохода.

Как говорится в заявлении Белого дома, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида обсудили пути укрепления сотрудничества в сфере обороны и противодействия силовому поведению Китая.

Между тем Пекин серьезно обеспокоен недавними признаками "негативных" шагов, связанных с КНР на саммите G7, и призывает Токио не превращать мероприятие в "политическое шоу" против Китая или сдерживать его, указывается в заявлении посольства КНР в Японии.

Ранее сообщалось, что глава Евросовета Шарль Мишель перед саммитом G7 в Японии заявил, что ЕС призывает Китай "давить на Россию" для прекращения войны в Украине.

Напомним, что недавно Украину посетил спецпредставитель Китая Ли Хуэй, который встретился с украинскими политиками и президентом Владимиром Зеленским. После визита в Украину дипломат заявил, что Китай готов искать "общий знаменатель" с мировым сообществом, чтобы установить мир в Украине.

Перед этим CNN писало, что Китай усиливает влияние в Центральной Азии, пока РФ сконцентрировалась на своей войне против Украины.

Добавим, что Китай организовал большой саммит для лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в китайском городе Сиань. Дата проведения саммита совпадает с датой проведения саммита G7 в Японии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайG7Белый домСаммит G7