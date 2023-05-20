ua ru
Сб, 20 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лідери G7 прагнуть "позбутися ризиків" у відносинах з Китаєм, - Білий дім

Новость на русском →
Субота 20 травня 2023 06:54
Лідери G7 прагнуть "позбутися ризиків" у відносинах з Китаєм, - Білий дім Фото: лідери "Великої сімки" у Хіросімі в Японії (g7hiroshima.go.jp)
Автор: Володимир Костирін

Лідери країн-учасниць саміту "Великої сімки" (G7) мають намір у відносинах з Китаєм "позбутися ризиків", розповів радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, лідери найбагатших демократій світу, які зібралися в Японії в місті Хіросіма на саміт, мали в суботу виступити із заявою, в якій наголошувалося на необхідності зменшити залежність від торгівлі з Китаєм на тлі їхньої домовленості днем раніше про посилення санкцій проти РФ.

Згідно з чорновою версією комюніке глав семи держав, члени G7 готові будувати з Пекіном "конструктивні та стабільні відносини", діючи при цьому у своїх національних інтересах.

За словами представника Білого дому Джейка Саллівана, члени G7 прагнули "позбутися ризиків, а не відокремити" їх від Китаю.

Офіційні особи зазначають, що лідери "Великої сімки" прагнуть подолати величезний розрив з економіками "Глобального Півдня", що розвиваються, зосередивши увагу на інфраструктурі та полегшенні тягаря заборгованості, що є частиною стратегії щодо ослаблення впливу Китаю в країнах з низьким рівнем доходу.

Як йдеться у заяві Білого дому, президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда обговорили шляхи зміцнення співпраці у сфері оборони та протидії силовій поведінці Китаю.

Тим часом Пекін серйозно стурбований недавніми ознаками "негативних" кроків, пов'язаних із КНР на саміті G7, та закликає Токіо не перетворювати захід на "політичне шоу" проти Китаю або стримувати його, зазначається у заяві посольства КНР у Японії.

Раніше повідомлялося, що глава Євроради Шарль Мішель перед самітом G7 у Японії заявив, що ЄС закликає Китай "тиснути на Росію" для припинення війни в Україні.

Нагадаємо, що нещодавно Україну відвідав спецпредставник Китаю Лі Хуей, який зустрівся з українськими політиками та президентом Володимиром Зеленським. Після візиту до України дипломат заявив, що Китай готовий шукати "спільний знаменник" зі світовою спільнотою, щоби встановити мир в Україні.

Перед цим CNN писало, що Китай посилює вплив у Центральній Азії, поки РФ сконцентрувалася на своїй війні проти України.

Додамо, що Китай організував великий саміт для лідерів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану у китайському місті Сіань. Дата проведення саміту збігається з датою проведення саміту G7 у Японії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай G7 Білий дім Саміт G7
NEWS
Саміт без друзів та з союзником Путіна. Що таке Ліга арабських держав і навіщо вона Зеленському
Саміт без друзів та з союзником Путіна. Що таке Ліга арабських держав і навіщо вона Зеленському
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів