Лидеры G7 стремятся "избавиться от рисков" в отношениях с Китаем, - Белый дом

Лидеры стран-участниц саммита "Большой семерки" (G7) намерены в отношениях с Китаем "избавиться от рисков", рассказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Так, лидеры самых богатых демократий мира, собравшиеся в Японии в городе Хиросима на саммит, должны были в субботу выступить с заявлением, в котором подчеркивалась необходимость уменьшить зависимость от торговли с Китаем на фоне их договоренности днем ранее об ужесточении санкций против РФ.

Согласно черновой версии коммюнике глав семи государств, члены G7 готовы строить с Пекином "конструктивные и стабильные отношения", действуя при этом в своих национальных интересах.

По словам представителя Белого дома Джейка Салливана, члены G7 стремились "избавиться от рисков, а не отделить" их от Китая.

Официальные лица отмечают, что лидеры "Большой семерки" стремятся преодолеть огромный разрыв с развивающимися экономиками "Глобального Юга", сосредоточив внимание на инфраструктуре и облегчении бремени задолженности, что является частью стратегии по ослаблению влияния Китая в странах с низким уровнем дохода.

Как говорится в заявлении Белого дома, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида обсудили пути укрепления сотрудничества в сфере обороны и противодействия силовому поведению Китая.

Между тем Пекин серьезно обеспокоен недавними признаками "негативных" шагов, связанных с КНР на саммите G7, и призывает Токио не превращать мероприятие в "политическое шоу" против Китая или сдерживать его, указывается в заявлении посольства КНР в Японии.