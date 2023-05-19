Лідери G7 підтвердили фінансову та військову підтримку України

"Сьогодні ми робимо нові кроки, щоб гарантувати, що незаконна агресія Росії проти суверенної держави Україна зазнає невдачі, і підтримати український народ у його прагненні до справедливого світу, заснованого на повазі до міжнародного права", - йдеться у заяві лідерів G7 на саміті в японському місті. Хіросіма.

Члени G7 заявили, що вони взаємодіють з іншими країнами, щоб уникнути потоку їхніх товарів і технологій в Росію через треті країни, і це питання стало серйознішою проблемою для членів, включаючи Європу.

Члени "Великої сімки" мають намір припиняти будь-які обходи санкцій, які могли б збільшити доходи Росії.

Лідери G7 (США, Японії, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії та Канади) зустрічаються в японському місті Хіросіма. У центрі уваги саміту знаходяться війна війни Росії проти України та загроза зростаючої міжнародної могутності Китаю.