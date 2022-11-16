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Лідери G20 домовилися про кроки для стабілізації світової економіки

Фото: G20 ухвалила підсумкову декларацію за підсумками саміту на Балі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Світова економіка зіткнулася з "безпрецедентними багатогранними кризами", починаючи від війни в Україні і закінчуючи сплеском інфляції, які змушують багато центральних банків посилювати грошово-кредитну політику, йдеться у заяві лідерів G20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Центральні банки G20… уважно стежать за впливом цінового тиску на інфляційні очікування і продовжуватимуть відповідним чином калібрувати темпи посилення грошово-кредитної політики залежно від даних та інформації, що чітко повідомляється", - наголошується в заяві за підсумками саміту на Балі в Індонезії.

Центральні банки також пам'ятатимуть про необхідність обмеження вторинних ефектів, йдеться в заяві, натякаючи на побоювання економік, що розвиваються, з приводу потенційного величезного відтоку капіталу, якщо агресивне підвищення ставок у США продовжиться.

"Незалежність центрального банку має вирішальне значення для досягнення цих цілей та зміцнення довіри до грошово-кредитної політики", - наголошується в документі.

Акцент на необхідності боротьби з інфляцією контрастував з торішньою заявою G20, в якій йшлося про те, що центральні банки повинні уникати надмірної реакції на тимчасове зростання інфляції.

Лідери G20 також закликали до "тимчасових та цільових" бюджетних витрат для домогосподарств з низькими доходами, які особливо вразливі до зростання вартості життя. Минулого року лідери застерігали від будь-якого передчасного припинення підтримки, щоб забезпечити збереження глобального відновлення.

Зміна тону підкреслює швидку зміну глобальної обстановки та пріоритетів політиків, спричинену значною мірою вторгненням Росії до України у лютому.

Різке, різке зростання інфляції, викликане зростанням цін на сировинні товари та паливо, застав багато центральних банків зненацька і змусило їх переключитися на швидке посилення грошово-кредитної політики.

Тепер політики зіткнулися з дилемою: боротися з інфляцією шляхом підвищення відсоткових ставок, не охолоджуючи економіки, які зіткнулися з ризиком рецесії.

Глава Світової організації торгівлі (СОТ) Нгозі Оконджо-Івеала попередила, що низка великих економік зіткнулася з реальним ризиком сповзання в рецесію через війну Росії проти України, зростання цін на продукти харчування та паливо.

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