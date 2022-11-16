Лидеры G20 договорились о шагах для стабилизации мировой экономики

"Центральные банки G20… внимательно следят за влиянием ценового давления на инфляционные ожидания и будут продолжать соответствующим образом калибровать темпы ужесточения денежно-кредитной политики в зависимости от данных и четко сообщаемой информации", - отмечается в заявлении по итогам саммита на Бали в Индонезии.

Центральные банки также будут помнить о необходимости ограничения вторичных эффектов, говорится в заявлении, намекая на опасения развивающихся экономик по поводу потенциального огромного оттока капитала, если агрессивное повышение ставок в США продолжится.

"Независимость центрального банка имеет решающее значение для достижения этих целей и укрепления доверия к денежно-кредитной политике", - отмечается в документе.

Акцент на необходимости борьбы с инфляцией контрастировал с прошлогодним заявлением G20, в котором говорилось, что центральные банки должны избегать чрезмерной реакции на временный рост инфляции.

Лидеры G20 также призвали к "временным и целевым" бюджетным расходам для домохозяйств с низкими доходами, которые особенно уязвимы к росту стоимости жизни. В прошлом году лидеры предостерегали от любого преждевременного прекращения поддержки, чтобы обеспечить сохранение глобального восстановления.

Изменение тона подчеркивает быстрое изменение глобальной обстановки и приоритетов политиков, вызванное в значительной степени вторжением России в Украину в феврале.

Резкий, резкий рост инфляции, вызванный ростом цен на сырьевые товары и топливо, застал многие центральные банки врасплох и вынудил их переключиться на быстрое ужесточение денежно-кредитной политики.

Теперь политики столкнулись с дилеммой: бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, не охлаждая экономики, которые уже столкнулись с риском рецессии.