Лідери Франції та Великої Британії підтвердили підтримку України на фоні перемоги Трампа

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердили свою підтримку Києву під час переговорів у Парижі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Офіс Макрона повідомив, що обидва лідери обговорили ситуацію в Україні в кулуарах церемонії, що відбулася 11 листопада, присвяченій роковинам Дня перемир'я, що поклав кінець Першої світової війни у 1918 році.
"Що стосується ситуації в Україні, обидва лідери підтвердили свою прихильність до тісної співпраці, підкресливши свою рішучість надавати Україні непохитну підтримку стільки часу, скільки необхідно для запобігання агресивній війні Росії в Україні", - йдеться у заяві.
Обраний президент США Дональд Трамп неодноразово критикував масштаб західної допомоги Києву та обіцяв швидко покласти край конфлікту, не пояснюючи, як саме. Його перемога на президентських виборах минулого тижня викликала стурбованість у Києві та інших європейських столицях щодо ступеня майбутньої прихильності США допомоги Україні.
"Стикаючись зі спекуляціями щодо можливих позицій або ініціатив нової адміністрації США, я думаю, що ми в жодному разі не повинні робити попередніх висновків і маємо дати (адміністрації) час", - заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на Паризькому форумі світу .
Барро заявив, що будь-які ініціативи мають гарантувати, що Україна сама визначить терміни та умови для участі у переговорному процесі.
"Україна, а за нею і міжнародне співтовариство, втратять надто багато, якщо Росія нав'яже закон сильного", - заявив він.
Міністр оборони Франції заявив у неділю, що Париж відправляє в Україну нову партію ракет великої дальності, щоб мати можливість завдати удару по російським позиціям.
"Зеленський неодноразово зустрічався з обраним президентом Трампом, і я не маю сумніву, що з новою адміністрацією встановляться міцні відносини..." - заявив Барро в понеділок.
Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила на тому ж форумі, що союзникам України настав час посилити свій аналіз Росії.
"Йдеться не тільки про Україну. Загроза, яку Росія представляє для людства, є екзистенційною і не починається і не закінчується Україною", - сказав Валтонен, чия країна вступила до НАТО минулого року у відповідь на вторгнення Росії на Україну в лютому 2022 року .
Раніше Washington Post повідомила, що Путін і Трамп говорили 7 листопада та обговорювали мету миру в Європі. За даними газети, Трамп порадив Путіну не загострювати війну в Україні та нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.
Проте 11 листопада Кремль спростував інформацію про розмову.