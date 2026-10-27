Лідери Фінляндії та Норвегії зідзвонились з Путіним перед майбутніми переговорами в Абу-Дабі

Як зазначили у відомстві, ініціаторами розмови виступили Стубб і Стьоре. Перед контактом із російським президентом вони провели консультації з Україною, щоб донести її позицію щодо майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі.

Розмова стала продовженням зустрічі, яка відбулася в Осло 20 жовтня. Сторони обговорили російську агресію проти України, перспективи завершення війни та шляхи досягнення миру й стабільності в Європі.

Що Стубб і Стьоре сказали Путіну

У канцелярії президента Фінляндії наголосили, що метою контакту було безпосередньо донести до Путіна позицію України перед наступним етапом мирних переговорів.

Стубб і Стьоре підкреслили, що війна має завершитися, а дипломатичні контакти повинні тривати. Вони також підтвердили готовність Фінляндії та Норвегії й надалі надавати Україні довгострокову підтримку.

"Розмова була відвертою та діловою. Ми є сусідами Росії. Те, як закінчиться війна, вплине на безпеку Фінляндії та Норвегії, а також, у ширшому сенсі, на безпеку всієї Європи. Завершення війни вимагає прямих переговорів", - заявив Стубб.

Своєю чергою, Стьоре звернув увагу на людські втрати та довгострокові наслідки російської агресії. Він наголосив на важливості зниження напруженості.

"Війна спричиняє величезні людські страждання та витрати. Війна залишає слід на багатьох поколіннях. Під час розмови ми наголосили на важливості деескалації", - підкреслив норвезький прем'єр.

Натомість, за даними ТАСС, Путін поінформував лідерів Норвегії та Фінляндії про гуманітарну операцію за посередництва США в районі Олешок.

Зеленський проводить розмови зі Стуббом та Стьоре

В Україні також відреагували на контакти європейських лідерів із Путіним. Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що Володимир Зеленський наразі спілкується з європейською стороною щодо цих переговорів.

На запитання, чи комунікує президент України з ЄС щодо розмови лідерів Фінляндії та Норвегії з очільником Кремля, Литвин відповів: "Зараз якраз говорять".