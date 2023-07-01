Лідери Євросоюзу неформально обговорили майбутнє розширення ЄС, - ЗМІ

Група з 10 лідерів Європейського Союзу неофіційно зустрілася в п’ятницю, 30 червня, на полях саміту в Брюсселі, щоб обговорити шляхи подальшого розширення ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

За даними видання, зустріч ініціювали Франція, Німеччина та Нідерланди, туди були запрошені лідери Бельгії, Італії, Польщі, Португалії, Румунії, Іспанії та Швеції.

Дискусія була зосереджена на питання "як керувати процесом розширення". Вторгнення Росії в Україну та зміна поточного геополітичного ландшафту реанімували процес розширення ЄС після майже десятиліття стагнації

"Щоб бути готовими до майбутнього, державам-членам потрібно почати думати про деякі наслідки та деякі проблеми, які потрібно вирішити, якщо і коли ЄС планує розширюватися", - повідомив один із дипломатів ЄС.

Вступ України в ЄС

Україна ще в минулому році отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Держава має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Єврокомісар Олівер Вархеї заявив, що Україна завершила виконання 2 із 7 рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів про вступ в ЄС. Інші рекомендації ще знаходяться на стадії реалізації.

Європарламент хоче, щоб Європейський союз розпочав серйозні переговори про членство України в ЄС вже в середині грудня цього року. За словами президента Володимира Зеленського, Україна має позитивний вплив на політичну та оборонну силу Європи. Він вважає, що вступ до ЄС сприятиме посиленню єдності.