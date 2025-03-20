Лідери ЄС скептично ставляться до мирних переговорів: Путін не демонструє готовності

Зокрема, лідери ЄС висловили глибокий скептицизм з приводу того, що російський диктатор Володимир Путін серйозно має намір домагатися припинення розв'язаного ним конфлікту.

"Вони обговорили ситуацію в Україні та перебіг переговорів під керівництвом США. Було висловлено спільну думку, що наразі жодних реальних переговорів не ведеться", - сказано у їх заяві.

Вони також обговорили, як підтримати Україну в політичному і військовому плані. Однак Угорщина відмовилась підписати спільний текст заяви.

"Європейська рада закликає Росію проявити реальну політичну волю для припинення війни", - йдеться в тексті, який відмовився підтримати Віктор Орбан.

У ньому також ідеться, що ЄС, як і раніше, "готовий посилити подальший тиск на Росію", зокрема за допомогою нових санкцій і жорсткішого застосування наявних обмежувальних заходів.

Позиція Угорщини щодо України

Нагадаємо, Угорщина є головним противником вступу України в Європейський Союз. Зокрема, угорський уряд блокує процес членства України, а також надання військової та іншої допомоги. Також Угорщина затягує затвердження санкцій ЄС проти Росії, часто висуваючи власні умови.

Наразі в ЄС обговорюють можливість ухвалення рішень щодо України без участі Угорщини. Поки це питання лише на стадії попередніх обговорень. А минулого тижня прем'єр Угорщини Віктор Орбан висунув 12 вимог до Брюсселю. Одне з них - це відмова від вступу України до ЄС.