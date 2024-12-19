Лідери ЄС на саміті спрямують Трампу "чіткий сигнал" щодо України, - Reuters

На початку переговорів у Брюсселі лідери зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським і підтвердять свою "непохитну прихильність" підтримці України "стільки часу, скільки буде потрібно", ідеться в проєкті.

Трамп неодноразово закликав до якнайшвидшого припинення майже трирічної війни. Він заявив 16 грудня, що Зеленський має бути готовий досягти мирної угоди з Володимиром Путіним, хоча він не сказав, чи означає це, що Київ поступиться територією Москві в рамках врегулювання шляхом переговорів.

Наразі російські війська окупують майже п'яту частину території України і впевнено просуваються на сході країни.

"Росія не повинна взяти гору", - ідеться в проєкті висновків ЄС, а також додається, що жодна ініціатива щодо України не повинна здійснюватися без участі Києва.

Один із дипломатів ЄС охарактеризував проект тексту як "чіткий сигнал США".

За обідом лідери також обговорять ширші відносини між ЄС і США на тлі побоювань щодо можливої трансатлантичної торгової війни.

Трамп заявив, що ЄС "заплатить велику ціну" тарифами за те, що не купує достатньо американського експорту. Він уже пообіцяв запровадити високі тарифи для трьох найбільших торгівельних партнерів США - Канади, Мексики та Китаю. ЄС знає, що його це також торкнеться.

Єдність

Деякі дипломати ЄС заявили, що ключем до створення блоку стане єдність і недопущення проведення Вашингтоном обговорень або укладення угод з окремими членами ЄС - копія його загалом успішної єдиної стратегії взаємодії з Великою Британією під час переговорів щодо Brexit.

"США можуть спробувати вести індивідуальні переговори, але поки що я не бачив, щоб країни піддавалися на це", - заявив один із дипломатів ЄС.

ЄС спробує вказати, що він є другим за величиною торговим партнером США і близьким союзником зі спільними цінностями. Однак, пам'ятаючи про те, що Трамп стурбований дефіцитом торгівлі товарами США, чиновники ЄС обговорили можливість пропозиції щодо купівлі більшої кількості американського СПГ або зброї.

В обідніх дебатах на тему "ЄС у світі" також, імовірно, обговорюватимуть Китай і питання про те, чи буде блок змушений стати на чийсь бік у торгівельному конфлікті між США і Китаєм, а також Велику Британію, яка заявила про своє бажання відновити відносини з Європейським союзом і розглядається блоком як найважливіший союзник у сфері безпеки.