Лідери ЄС на саміті обговорять заколот у Росії та пообіцяють підтримку Україні, - Reuters

Лідери Європейського Союзу обговорять наслідки перерваного заколоту у Росії. На саміті у Брюсселі вони поговорять з головою НАТО Єнсом Столтенбергом та обговорять, яку роль ЄС може відіграти у зобов'язаннях Заходу щодо зміцнення безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що лідери обов'язково обговорять драматичний суботній заколот групи найманців "Вагнера", навіть незважаючи на те, що він не включений до порядку денного саміту і не згадується у проектах його письмових висновків.

"Це обов'язково спливе", - сказала вона журналістам у Брюсселі напередодні дводенного саміту - регулярних зборів, на яких також обговорюватимуться міграція, відносини з Китаєм та інші питання.

Як і деякі інші лідери ЄС, Каллас заявила, що заколот показав, що у російському керівництві з'явилися тріщини. Вона сказала, що бачила різні точки зору на те, як заколот може вплинути на війну проти України та на ризик, який Росія є для Заходу.

За словами Каллас, Захід не повинен піддаватися впливу та продовжувати підтримувати Україну та зміцнювати власну оборону.

Шарль Мішель, президент Європейської ради лідерів ЄС, висловився так само.

"У цих обставинах ми ще більше підтвердимо нашу відданість підтримці України стільки, скільки буде потрібно, у тому числі за допомогою стабільної фінансової та військової допомоги", - написав він у листі, запрошуючи лідерів на саміт.

Пакет безпеки

Характер цієї допомоги також обговорюватиметься у Брюсселі, оскільки західні країни працюють над пакетом довгострокових гарантій надання Києву зброї, спорядження, боєприпасів, навчання та іншої військової допомоги.

У проекті висновків саміту йдеться, що країни ЄС готові зробити свій внесок у майбутні зобов'язання з безпеки перед Україною, щоб "допомогти Україні захистити себе в довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та протистояти зусиллям щодо дестабілізації".

Дипломати заявили, що текст було запропоновано Францією, яка виступає за посилення військової ролі та ролі безпеки ЄС.

Дипломати з деяких країн заявили, що хочуть отримати більше подробиць та стурбовані тим, що ця ідея може суперечити зусиллям США та НАТО щодо довгострокових зобов'язань перед Україною.

"Є багато питань для багатьох держав-членів", - сказав дипломат із однієї країни ЄС.

Саміт НАТО

Такі країни як США, Великобританія, Франція та Німеччина обговорюють такі заходи напередодні саміту НАТО наступного місяця у Вільнюсі (Литва), головною темою якого стане довгострокова безпека України.

Франція наполягає на тому, що будь-який внесок ЄС узгоджуватиметься з вкладами інших країн та ґрунтуватиметься на існуючих ініціативах ЄС.

До них відносяться Європейський фонд миру, фонд, який відшкодовує членам ЄС військові пожертвування Києву, та тренувальна місія для українських солдатів.

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