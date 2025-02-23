Лідери ЄС проведуть у березні екстрений саміт з питань України та європейської оборони

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що завтра, 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ, до Києва приїдуть 13 лідерів, зокрема й глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За словами Зеленського, він хоче обговорити з партнерами можливі гарантії безпеки на окремій зустрічі. Вона може відбутися в одній зі столиць Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.