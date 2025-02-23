Лидеры ЕС проведут в марте экстренный саммит по вопросам Украины и европейской обороны

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что завтра, 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ, в Киев приедут 13 лидеров, в том числе и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам Зеленского, он хочет обсудить с партнерами возможные гарантии безопасности на отдельной встрече. Она может случится в одной из столиц Европы.

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