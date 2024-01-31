Лідери ЄС погодилися на щорічні дебати щодо допомоги Україні на 50 млрд євро, - Reuters

Допомога має покрити потреби України на 2024-2027 роки. Угорщина наполягає на щорічному перегляді із правом вето, проти чого виступають інші члени ЄС.

У новій версії проекту висновків саміту лідери ЄС проводитимуть щорічні дебати щодо пакету допомоги на основі звітів Європейської комісії. Це не надасть Угорщині права накласти вето на допомогу.

"Європейська рада щорічно проводитиме дебати щодо реалізації цього механізму з метою надання рекомендацій щодо підходу ЄС до ситуації, що виникла внаслідок агресивної війни Росії проти України", - йдеться у проекті ув'язнення від 30 січня, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Претензії Угорщини

Поки що неясно, чи погодиться на такий проект Угорщина.

Дипломати заявили, що Будапешт хоче не лише отримати щорічне право вето, але також не хоче сплачувати збільшення витрат на обслуговування спільних позик ЄС для фонду відновлення, стверджуючи, що він не отримав своїх грошей.

Оскільки фонди відновлення Угорщини все ще заморожені, а термін дії програми спливає у 2026 році, Будапешт також хоче, щоб ЄС продовжив термін дії програми на два роки до 2028 року.

Дипломати та чиновники ЄС стверджують, що ні звільнення від участі у підвищенні відсоткових витрат, ні продовження програми фонду відновлення не є юридично можливими.

Саміт ЄС

Основною темою саміту в Брюсселі 1 лютого стане спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже заявив, що готовий схвалити пакет, але за умови, що він переглядатиметься щороку і схвалюватиметься одноголосно.