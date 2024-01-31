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Лидеры ЕС согласились на ежегодные дебаты по помощи Украине на 50 млрд евро, - Reuters

Фото: лидеры ЕС согласны на дебаты по пакету помощи Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Лидеры Европейского Союза предложат проводить ежегодные дебаты по запланированному пакету помощи Украине в размере 50 млрд евро в попытке преодолеть сопротивление со стороны Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Помощь должна покрыть потребности Украины на 2024-2027 годы. Венгрия настаивает на ежегодном пересмотре с правом вето, против чего выступают другие члены ЕС.

В новой версии проекта выводов саммита лидеры ЕС будут проводить ежегодные дебаты по пакету помощи на основе отчетов Европейской комиссии.

"Европейский совет будет ежегодно проводить дебаты по поводу реализации этого механизма с целью предоставления рекомендаций по подходу ЕС к ситуации, возникшей в результате агрессивной войны России против Украины", - говорится в проекте заключения от 30 января, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Саммит ЕС

Основной темой саммита в Брюсселе 1 февраля станет попытка достичь соглашения по пакету финансовой помощи Украине на сумму 50 млрд евро на четыре года, который был заблокирован Венгрией на предыдущем саммите в декабре.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил, что готов одобрить пакет, но при условии, что он будет пересматриваться каждый год и одобряться единогласно.

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