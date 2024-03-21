Лідери ЄС підтримали початок вступних переговорів з Боснією та Герцеговиною

"Європейська рада щойно прийняла рішення про відкриття переговорів про вступ до ЄС з Боснією та Герцеговиною. Вітаємо! Ваше місце - у нашій європейській родині", - написав Мішель.

Він зазначив, що таке рішення є ключовим кроком на шляху до вступу в Європейський союз. Після цього необхідно продовжувати наполегливу роботу, щоб стати членом ЄС.

При цьому в висновках Європейської ради сказано, що орган пропонує Єврокомісії підготувати рамки переговорів із Боснією та Герцеговиною після того, як будуть зроблені всі необхідні кроки.