Лидеры ЕС поддержали начало вступительных переговоров с Боснией и Герцеговиной

Лидеры стран Европейского союза в ходе саммита решили начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в блок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Европейского совета Шарля Мишеля в Twitter и пресс-секретаря главы Евросовета Екатерину Касинге в Twitter.
"Европейский совет только что принял решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной. Поздравляем! Ваше место - в нашей европейской семье", - написал Мишель.
Он отметил, что такое решение - ключевой шаг на пути ко вступлению в Европейский союз. После этого необходимо продолжать упорную работу, чтобы стать членом ЕС.
При этом в заключениях Европейского совета сказано, что орган предлагает Еврокомиссии подготовить рамки переговоров с Боснией и Герцеговиной после того, как будут предприняты все необходимые шаги.
Напомним, 14 декабря лидеры стран Европейского союза во время саммита одобрили начало переговоров по вступлению Украины в блок. Это произошло на фоне угроз Венгрии наложить на такое решение вето.
Как выяснилось позже, премьер Венгрии Виктор Орбан не участвовал в голосованию по вопросу вступительных переговоров с Украиной.
Фактически переговоры о вступлении Украины в Евросоюз не начались. Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принципиально, чтобы переговоры стартовали уже в июне этого года.
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