Лідери ЄС обговорять війну з генсеком ООН та схвалять поставки снарядів Україні

Гутерріш буде гостем на саміті ЄС у Брюсселі, через кілька днів після поновлення угоди, укладеної за посередництвом ООН та Туреччини, про безпечний експорт українського зерна через Чорне море. За словами офіційних осіб, цей гуманітарний захід обговорюватиметься на робочому обіді з Гутеррішем.

Лідери ЄС отримають оновлену інформацію про війну від президента України Володимира Зеленського із відеозв'язку.

"Ми, як завжди, підтвердимо нашу непохитну відданість справі допомоги Україні", - заявив президент Європейської ради лідерів ЄС Шарль Мішель.

Лідери також схвалять план, погоджений міністрами закордонних справ у понеділок, щодо відправки в Україну 1 млн артилерійських снарядів протягом наступного року шляхом заміщення запасів та знакового переходу до спільних закупівель.

Уряд Зеленського заявив своїм західним союзникам, що йому терміново потрібно більше 155-мм снарядів, оскільки він веде запеклу війну на виснаження з російськими військами, що вторглися.

Офіційні особи попередили, що Україна витрачає снаряди швидше, ніж її союзники можуть їх виробляти, що спонукає до відновлення пошуку боєприпасів та способів збільшення виробництва.

Схема ЄС заснована на плані глави зовнішньополітичного відомства Жозепа Борреля на пропозицію Естонії, одного з найвірніших прихильників України в ЄС.

План передбачає виділення 1 млрд євро на швидке постачання снарядів і, можливо, ракет із існуючих запасів та ще 1 млрд євро на спільні замовлення країн ЄС на додаткові снаряди.

Гроші надійдуть із Європейського фонду миру, фонду ЄС, який уже виділив мільярди євро на військову допомогу Україні. За словами дипломатів, лідери на саміті можуть розпочати обговорення подальшого поповнення фонду на 3,5 млрд євро

Як відзначає Reuters, незрозуміло, наскільки швидко цей план може вплинути на поле бою, частково тому, що уряди тримають у секреті, скільки боєприпасів залишилося в їхніх запасах, які вже були виснажені постачанням в Україну.

Артилерію, зроблену в рамках нової ініціативи спільних закупівель, буде доставлено за кілька місяців, хоча офіційні особи ЄС наголошують, що вони просуваються з безпрецедентною швидкістю для такого проекту. Вони кажуть, що мають намір підписати перші контракти зі збройовими фірмами наприкінці травня.

"Нам потрібно буде вжити заходів для збільшення виробничих потужностей європейської оборонної промисловості", - сказав Мішель у своєму листі, запрошуючи інших лідерів ЄС на саміт.