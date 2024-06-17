Лідери ЄС готують пакетну угоду щодо найвищих посад у блоці, - Euractiv

Очікується, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн отримає мандат на другий термін після того, як її правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП) здобула перемогу на європейських виборах минулими вихідними.

Лідери ЄС також обговорять інші посади в інституційному пакеті, включаючи голів Європейської ради та Європейського парламенту, а також пост головного дипломата ЄС.

Враховуючи новий політичний ландшафт після недільних виборів та зростаючу важливість Сходу Європи через війну Росії проти України, завдання полягатиме в тому, щоб знайти партійно-політичний, географічний та гендерний баланс серед кандидатів на вищі посади.

Європейські політичні партії зустрінуться зі своїми лідерами для переговорів перед самітом. Очікується, що саміт ЄС увечері 17 червня з неформальних переговорів між 27 лідерами блоку, фон дер Ляєн та президентом Європарламенту Робертою Мецолою.

Після цього Мецола та фон дер Ляйєн залишать зал засідань, а лідери ЄС перейдуть до вечері, щоб обговорити угоду.

Швидка пакетна угода

Очікується, що внаслідок надзвичайно раннього консенсусу лідери ЄС досягнуть політичної угоди. А саміт ЄС 27-28 червня офіційно підтвердить угоду, повідомили вісім дипломатів та чиновників ЄС.

"Існує необхідність терміново укласти угоду до кінця місяця", - сказав один із дипломатів ЄС, додавши: "З огляду на загальну крихкість сусідніх з Європою країн, не можна втрачати час".

Імена включають прем'єр-міністра Португалії від соціалістів Антоніу Кошту на посаді президента Європейської ради, прем'єр-міністра Естонії від лібералів Каї Каллас на вищий дипломатичний пост ЄС та чинного президента Європарламенту Роберти Мецоли, яка продовжить обіймати свою нинішню посаду.

"Це буде комплексна угода. Якщо виникнуть розбіжності щодо Урсули фон дер Ляйєн, це матиме побічний ефект і на інші вищі посади, а цього ніхто не хоче", - сказав той же дипломат ЄС.

За словами кількох дипломатів ЄС, підтримка Кошти зросла за останній тиждень, особливо після того, як прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та канцлер Німеччини Олаф Шольц дали йому зелене світло.

Держави-члени також дедалі більше симпатизують Каллас, хоча деякі побоюються, що, будучи дипломатом ЄС, вона надмірно фокусуватиметься на Росії.

"Може здатися дивним, що така швидка угода могла бути досягнута, але більшість держав-членів ЄС справді вважають, що часу втрачати не можна – і, чесно кажучи, реальної альтернативи цьому пакету немає", – сказав другий дипломат ЄС.

Компроміси

Кандидатам потрібна кваліфікована більшість, що означає підтримку 15 із 27 лідерів ЄС із країн, що представляють 65% населення ЄС.

Декілька дипломатів ЄС заявили, що хоча деякі лідери ЄС, можливо, не захочуть погодитися на "пакетну угоду" або її конкретні індивідуальні рішення, очікується, що вони не порушать швидку політичну угоду.

Ключем до політичного висновку "угоди про робочі місця" ЄС у понеділок за вечерею буде те, що буде в ньому для деяких ключових лідерів.

Минулого тижня одне з ключових питань полягало в тому, чи спробує президент Франції Еммануель Макрон розтягувати переговори, як він це зробив у 2019 році.

Однак кілька дипломатів ЄС припустили, що оскільки Макрон готується до дострокових виборів до законодавчих органів, які він призначив після поганих результатів на європейських виборах минулими вихідними, час для нього має вирішальне значення.

"У нього немає часу вести політичну гру, відверто кажучи, він і не може собі цього дозволити", - сказав четвертий дипломат ЄС.

Виступаючи перед журналістами у п'ятницю (14 червня), Макрон висловив сподівання, що рішення про посади вищих посадових осіб ЄС може бути ухвалене вже цього тижня.

"Сподіваюся, що нам вдасться швидко дійти згоди. Можливо. Здається, що це можливо найближчими днями наступного тижня", - заявив Макрон журналістам.

У кулуарах саміту G7 в Італії Макрон провів неформальні переговори про найвищі посади в ЄС із фон дер Ляєн та канцлером Німеччини Олафом Шольцем, чия правляча коаліція також зазнала хворобливих втрат від вкрай правих.

Шольц на вихідних заявив, що очікує на переобрання фон дер Ляєн, одночасно повторивши свої попередні умови для висування своєї співвітчизниці.

Тим часом, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, лідер вкрай правих європейських консерваторів і реформістів (ECR), надихнулася результатами своєї партії Fratelli d'Italia, яка посіла перше місце у внутрішніх виборах.

У суботу 15 червня Мелоні відмовилася розкрити, кого вона підтримає в обговореннях на найвищому рівні в ЄС наступного тижня, але зрештою очікується, що вона підтримає фон дер Ляйєн, вважають деякі дипломати ЄС.

За їхніми словами, вона навряд чи підтвердить це відкрито доти, доки Рим не отримає високої посади, наприклад, не укласти угоду щодо важливого портфелю Єврокомісії у наступного керівника, кажуть вони.

Щоб отримати другий мандат, фон дер Ляйєн знадобляться її голоси як резерв для більшості, коли Європейський парламент проголосує за її затвердження, оскільки їй потрібен щонайменше 361 із 720 депутатів Європарламенту.

Якщо лідери ЄС досягнуть угоди про найвищі посади в ЄС, парламент може проголосувати вже 18 липня за її обрання наступним президентом Європейської комісії.