Лідери ЄС готові зламати опір Орбана допомозі Україні на 50 млрд євро, - Bloomberg

Як зазначається в публікації, невдача завдасть Києву серйозного удару і посилить сумніви щодо підтримки його союзників, особливо з урахуванням того, що допомога США зупинилася в Конгресі.

ЄС запропонував Будапешту новий механізм для моніторингу пакета допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, проте виключивши можливість щорічного вето, яке прем'єр-міністр Угорщини вимагає додати до цього інструменту перевірки витрат.

Все залежатиме від самого Орбана, який розлютив своїх колег із ЄС, заблокувавши один із центральних пунктів європейської стратегії безпеки, спрямованої на стримування президента Росії Володимира Путіна.

Угорщина, чий доступ до значного фінансування ЄС був заблокований через побоювання з приводу верховенства закону, також гальмує військову підтримку Києва.

У багатьох столицях рівень занепокоєння високий, оскільки експансіоністські амбіції Путіна щодо Заходу підтримали військові зусилля України екзистенційною проблемою, сказав один високопосадовець ЄС.

"Якщо Україна зазнає невдачі, а Росія відчує підтримку, вона намагатиметься напасти на інші країни", - попередив у Вашингтоні віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс. "Це просто означало б набагато більшу війну з НАТО".

Опір Угорщини

Якщо держави-члени не зможуть домовитися з Угорщиною, це може спровокувати потужний поштовх до покарання Орбана за його непримиренність. Одним із обговорюваних варіантів може бути призупинення права голосу Угорщини шляхом радикального кроку статті 7 договору ЄС.

Напружену атмосферу всередині саміту ЄС посилюють протести фермерів, які, як очікується, влаштують неподалік демонстрацію на знак протесту проти зеленої політики блоку та заходів щодо лібералізації торгівлі. Деякі протести, які охопили Європу за останні місяці, підтримали організації, пов'язані з Орбаном.

Дипломати ЄС провели останні кілька днів, намагаючись задовольнити вимоги Угорщини щодо пакету допомоги та забезпечити безперешкодне проведення зустрічі на найвищому рівні. Але ознак прогресу поки що немає.

Згідно з проектом висновків саміту, ЄС запропонував проводити щорічні дебати на рівні лідерів щодо реалізації пакету реформ "з метою надання рекомендацій щодо підходу ЄС до ситуації, що виникла внаслідок агресивної війни Росії проти України".

Угорщина, однак, підтвердила посланцям ЄС, що вона хоче щорічного голосування, яке потребує одностайної підтримки, щоб виділити фінансування, що дасть їй право вето на переклади, сказав дипломат ЄС. Інші держави-члени виступають проти цього варіанта.

Будапешт також хоче обмежити максимальну суму кредитів для Києва на рік до 9 млрд євро, тоді як безповоротні гранти не повинні перевищувати 5 млрд євро на рік.

"У Єврокомісії, а також за столом переговорів є творчі підходи до того, як прийти до компромісу, щоби всі були на борту", - заявила журналістам прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. "Я налаштована оптимістично. Він не каже "ні", але веде переговори".

Шантаж Орбана

Декілька високопоставлених дипломатів ЄС вважають, що Орбан намагається використати свій вплив, щоб шантажувати решту блоку та змусити її розблокувати частину з 20 млрд євро фінансування ЄС, затриманого через побоювання, пов'язані з верховенством закону та захистом основних свобод. Угорщина також хоче продовжити термін виділення окремих фондів ЄС для відновлення COVID на два роки.

Орбан має два варіанти отримати гроші: виконати поставлені завдання, щоб розблокувати кошти, або змусити ЄС відступити, і він віддає перевагу останньому, сказав один із дипломатів.

За словами одного дипломата, виконавча влада ЄС може розморозити близько 10 млрд євро, але Угорщині все одно доведеться виконати умови блоку щодо верховенства закону.

У той час, як лідери ЄС наполягають, що їхньою основною метою є одноголосна угода про допомогу Україні в рамках ширшого перегляду довгострокового бюджету блоку, чиновники також готуються до "Плану Б".

Варіанти обходу вето Орбана будуть складнішими та обмеженішими, але мета полягатиме в тому, щоб надати Україні вкрай необхідне фінансування до 24 лютого, дворічної річниці російського вторгнення, заявив представник ЄС.

У цьому випадку ЄС продовжить план до кінця цього року, хоча технічні деталі будуть опрацьовані після саміту, повідомив високопоставлений дипломат ЄС.

Допомога Україні

Нагадаємо, лідери ЄС у грудні 2023 року погодилися розпочати переговори щодо вступу з Україною, але Угорщина наклала вето на надання Києву допомоги у розмірі 50 млрд євро.

Усі 27 національних лідерів блоку знову зустрінуться в Брюсселі 1 лютого, щоб спробувати домовитися про надання фінансової допомоги Києву.

Раніше Financal Times повідомила, що блок підготував план економічних санкцій проти Будапешта, якщо він не погодиться з наданням підтримки Києву. Мета - завдати шкоди економіці Угорщини та змусити її зняти вето.