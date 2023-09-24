Лідери Азербайджану та Вірменії зустрінуться у жовтні

За даними Ради безпеки Вірменії секретар Радбезу Армен Григорян у вівторок, 26 вересня, відвідає Брюссель, де зустрінеться з радниками президента Франції, канцлера Німеччини та глави Євроради, а також із помічником президента Азербайджану.

Вже 5 жовтня в Гранаді на півдні Іспанії очікується зустріч прем'єр-міністра Вірменії та президента Азербайджану.

У ній також візьмуть участь президент Франції, канцлер Німеччини й голова Євроради.

Що передувало

19 вересня Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. У регіоні розпочалася операція азербайджанської армії.Вірменія у відповідь відмовилася спрямовувати туди свою армію.

Народ Вірменії виступив із жорсткою критикою влади, зокрема прем'єра Нікола Пашиняна. На вулицях Єревана розпочалися протести, а операція Азербайджану завершилася за день.

Усі її деталі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.