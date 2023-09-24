Лидеры Азербайджана и Армении встретятся в октябре

По данным Совета безопасности Армении секретарь Совбеза Армен Григорян во вторник, 26 сентября, посетит Брюссель, где встретится с советниками президента Франции, канцлера Германии и главы Евросовета, а также с помощником президента Азербайджана.

Уже 5 октября в Гранаде на юге Испании ожидается встреча премьер-министра Армении и президента Азербайджана.

В ней также примут участие президент Франции, канцлер Германии и председатель Евросовета.

Что предшествовало

19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии, Армения в ответ отказалась направлять туда свою армию.

Народ Армении выступил с жесткой критикой власти, в частности премьера Никола Пашиняна. На улицах Еревана начались протесты, а операция Азербайджана завершилась через день.

Все ее детали можете узнать в материале РБК-Украина.

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