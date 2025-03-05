У лідерах Toyota: названі найбільш популярні авто у викрадачів

Усього за рік у японських автовласників викрали 688 таких позашляховиків, і це майже вдвічі більше, ніж 2023-го, коли було зафіксовано 383 випадки угонів цих машин.

Страховики наводять статистику, згідно з якою кожен четвертий автомобіль, викрадений у Японії минулого року, це Toyota Land Cruiser. Більше того, до першої трійки списку входять ще дві моделі Toyota – це Alphard та Prius.

Слідом на четвертому і п'ятому рядках знаходиться Lexus LX і RX, за ними, на шостому, - седан Crown, на сьомому і восьмому - мінівени Hiace і Velfire, на дев'ятій позиції – Lexus LS, а замикає антирейтинг Toyota Voxy. Тобто в топ-10 за угонами в Японії входять виключно автомобілі Toyota і Lexus. Загалом у Японії у 2024 році було викрадено 2499 автомобілів.