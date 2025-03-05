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В лидерах Toyota: названы наиболее популярные авто у угонщиков

Фото: названы наиболее популярные авто у угонщиков (pressroom.lexus.com.au)
Автор: Константин Широкун

Toyota Land Cruiser стал любимым автомобилем японских угонщиков. По итогам 2024 года модель оказалась на первом месте по угонам в стране, сообщает Ассоциация общего страхования Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops.

Всего за год у японских автовладельцев угнали 688 таких внедорожников, и это почти вдвое больше, чем в 2023-м, когда было зафиксировано 383 случая угонов этих машин.

Страховщики приводят статистику, согласно которой каждый четвертый автомобиль, угнанный в Японии в прошлом году, это Toyota Land Cruiser. Более того, в первую тройку списка входят еще две модели Toyota - это Alphard и Prius.

Следом на четвертой и пятой строчках находится Lexus LX и RX, за ними, на шестой, - седан Crown, на седьмой и восьмой - минивэны Hiace и Velfire, на девятой позиции - Lexus LS, а замыкает антирейтинг Toyota Voxy. То есть в топ-10 по угонам в Японии входят исключительно автомобили Toyota и Lexus. Всего в Японии в 2024 году было угнано 2499 автомобилей.

 

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