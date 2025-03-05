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У лідерах Toyota: названі найбільш популярні авто у викрадачів

Середа 05 березня 2025 09:55
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У лідерах Toyota: названі найбільш популярні авто у викрадачів Фото: названі найбільш популярні авто у викрадачів (pressroom.lexus.com.au)
Автор: Константин Широкун

Toyota Land Cruiser став улюбленим автомобілем японських викрадачів. За підсумками 2024 року модель опинилася на першому місці за угонами в країні, повідомляє Асоціація загального страхування Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Carscoops.

Усього за рік у японських автовласників викрали 688 таких позашляховиків, і це майже вдвічі більше, ніж 2023-го, коли було зафіксовано 383 випадки угонів цих машин.

Страховики наводять статистику, згідно з якою кожен четвертий автомобіль, викрадений у Японії минулого року, це Toyota Land Cruiser. Більше того, до першої трійки списку входять ще дві моделі Toyota – це Alphard та Prius.

Слідом на четвертому і п'ятому рядках знаходиться Lexus LX і RX, за ними, на шостому, - седан Crown, на сьомому і восьмому - мінівени Hiace і Velfire, на дев'ятій позиції – Lexus LS, а замикає антирейтинг Toyota Voxy. Тобто в топ-10 за угонами в Японії входять виключно автомобілі Toyota і Lexus. Загалом у Японії у 2024 році було викрадено 2499 автомобілів.Каждый четвертый угоняемый автомобиль в Японии — это Toyota Land CruiserКаждый четвертый угоняемый автомобиль в Японии — это Toyota Land Cruiser

У лідерах Toyota: названі найбільш популярні авто у викрадачів

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