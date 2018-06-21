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Лидера правящей партии Румынии приговорили к трем с половиной годам тюрьмы

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 19:32
Иллюстративное фото: суд (pxhere.com)
Иллюстративное фото: суд (pxhere.com)

За злоупотребление служебным положением

Лидера Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгню приговорили к трем с половиной годам заключения за злоупотребление служебным положением. Соответствующее решение в четверг принял Высокий суд Румынии, сообщает digi24.ro.

Так, решение, вынесенное по делу, касается периода, когда Драгня занимал пост председателя уездного совета Телеорман.

Отмечается, что сотрудницы управления по защите прав ребенка с Телеорману получали средства из госбюджета, а на самом деле работали на местную организацию Социал-демократической партии.

Как сообщается, одновременно с Драгни были сняты обвинения относительно фальшивого найма в управление по защите прав детей. Бывшие сотрудники управления тоже получили тюремные сроки по этому делу.

Приговоры, вынесенные судом, не окончательны и могут быть обжалованы. Драгня всегда настаивал на своей невиновности. Обвинение требовало для него семь с половиной лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Румынии Клаус Йоханнис призвал главу правительства Віоріку Денчиле уйти в отставку и назвал ее непригодной для работы.

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Теги публикации: Румыния  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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