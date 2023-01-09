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Лідер збірної України пропустить ще три топ-старти в біатлоні: орієнтовна дата повернення

Фото: Дмитро Підручний прагне виступити на чемпіонаті світу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Процес відновлення біатлоніста Дмитра Підручного затягується. Він пропустить мінімум два наступні етапи Кубка світу 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

31-річний біатлоніст відновлюється після хірургічного втручання. Наприкінці грудня досвідченому українцю прооперували травмоване коліно.

Підручний перебуватиме на реабілітації в Австрії до 29 січня. Це автоматично унеможливлює його участь у трьох стартах – двох етапах Кубка світу (Рупольдінг і Антгольц) та чемпіонаті Європи в німецькому Арбері. Наразі біатлоніст запланував повернення на чемпіонат світу-2023 в Обергофі (8-19 лютого).

"Але все буде згідно з рекомендаціями лікарів. Форсувати нічого не збираюся, буду відштовхуватися від того, як все складатиметься: здоров'я та мої можливості", – розповів Підручний, відреагувавши на слова старшого тренера збірної Юрая Санітри про повернення до ЧС-2023.

У нинішньому сезоні українець виступив лише на першому етапі Кубка світу в Контіолагті. На фінські землі він узяв участь в естафеті та загострив ушкодження. Підручний пропустив етапи в Гохфільцені, Ансі та Поклюці.

До слова, напередодні збірні Франції та Норвегії здобули перемоги в перших естафетах Кубка світу.

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