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Лидер сборной Украины пропустит еще три топ-старта в биатлоне: вероятная дата возвращения

Фото: Дмитрий Пидручный стремится выступить на чемпионате мира (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Процесс восстановления биатлониста Дмитрия Пидручного затягивается. Он пропустит минимум два следующих этапа Кубка мира 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

31-летний биатлонист восстанавливается после хирургического вмешательства. В конце декабря опытному украинцу прооперировали травмированное колено.

Пидручный будет находиться на реабилитации в Австрии до 29 января. Это автоматически делает невозможным его участие в трех стартах – двух этапах Кубка мира (Рупольдинг и Антхольц) и чемпионате Европы в немецком Арбере. Биатлонист запланировал возвращение на чемпионат мира-2023 в Оберхофе (8-19 февраля).

"Но все будет согласно рекомендациям врачей. Форсировать ничего не собираюсь, буду отталкиваться от того, как все будет складываться: здоровье и мои возможности", – рассказал Пидручный, отреагировав на слова старшего тренера сборной Юрия Санитры о возвращении к ЧМ-2023.

В нынешнем сезоне украинец выступил только на первом этапе Кубка мира в Контиолахти. На финской земле он принял участие в эстафете и обострил повреждения. Пидручный пропустил этапы в Хохфильцене, Анси и Поклюке.

К слову, накануне сборные Франции и Норвегии одержали победы в первых эстафетах Кубка мира.

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