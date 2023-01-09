Лидер сборной Украины пропустит еще три топ-старта в биатлоне: вероятная дата возвращения

31-летний биатлонист восстанавливается после хирургического вмешательства. В конце декабря опытному украинцу прооперировали травмированное колено.

Пидручный будет находиться на реабилитации в Австрии до 29 января. Это автоматически делает невозможным его участие в трех стартах – двух этапах Кубка мира (Рупольдинг и Антхольц) и чемпионате Европы в немецком Арбере. Биатлонист запланировал возвращение на чемпионат мира-2023 в Оберхофе (8-19 февраля).

"Но все будет согласно рекомендациям врачей. Форсировать ничего не собираюсь, буду отталкиваться от того, как все будет складываться: здоровье и мои возможности", – рассказал Пидручный, отреагировав на слова старшего тренера сборной Юрия Санитры о возвращении к ЧМ-2023.

В нынешнем сезоне украинец выступил только на первом этапе Кубка мира в Контиолахти. На финской земле он принял участие в эстафете и обострил повреждения. Пидручный пропустил этапы в Хохфильцене, Анси и Поклюке.