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Лідер УПЛ підписав чергового легіонера: хто він такий

Фото: Конаду Ядом перебрався в чемпіонат України (t.me/fckryvbas)
Автор: Антон Федорців

Криворізький "Кривбас" оголосив про перехід оборонця Конаду Ядома з ганського "Хартс оф Оука".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

23-річний центрбек розширив коло легіонерів у команді Юрія Вернидуба. Він став шостим новачком криворіжців у зимове трансферне вікно.

Ядом орендований до кінця сезону з правом викупу. Трансфер оборонця затягнувся через бюрократичні перепони – ганець очікував на в'їзну візу до України. За "Кривбас" він виступатиме під 86-м номером.

Вихованець афілійованого з роттердамським "Фейєнордом" клубом ВАФА донедавна захищав кольори "Хартс оф Оук". У складі збірної Гани Ядом провів 7 матчів, у яких оформив 1 м'яч. Центрбек їздив на Чемпіонат африканських націй-2022.

"Кривбас" у сезоні 2023/24

Команда під керівництвом Юрія Вернидуба пішла на зимову паузу лідером першості. Криворіжці торік набрали 34 очки та за додатковими показниками випередили "Дніпро-1".

"Кривбас" восени здобув 10 перемог, 4 поєдинки звів унічию і зазнав трьох поразок (різниця м'ячів – 31:17). Найкращим бомбардиром команди в першій частині сезону став Олег Кожушко (7 м'ячів), а асистентом – Тимур Стецьков (5 результативних передач).

Після зимової паузи "Кривбас" здобув три перемоги (ЛНЗ, "Оболонь", "Колос") та зазнав поразки від донецького "Шахтаря" (2:5). Ядом став дев'ятим легіонером у команді Вернидуба.

До слова, раніше "Кривбас" наздогнав "Шахтар" нагорі таблиці Прем'єр-ліги.

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