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Лидер УПЛ подписал очередного легионера: кто он такой

Фото: Конаду Ядом перебрался в чемпионат Украины (t.me/fckryvbas)
Автор: Антон Федорцив

Криворожский "Кривбасс" объявил о переходе защитника Конаду Ядома из ганского "Хартс оф Оука".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

23-летний центрбек расширил круг легионеров в команде Юрия Вернидуба. Он стал шестым новичком криворожцев в зимнее трансферное окно.

Ядом арендован до конца сезона с правом выкупа. Трансфер защитника затянулся из-за бюрократических преград – ганец ожидал въездную визу в Украину. За Кривбасс он будет выступать под 86-м номером.

Воспитанник аффилированного с роттердамским "Фейеноордом" клубом ВАФА до недавнего времени защищал цвета "Хартс оф Оук". В составе сборной Ганы Ядом провел 7 матчей, в которых оформил 1 мяч. Центрбэк ездил на Чемпионат африканских наций-2022.

"Кривбасс" в сезоне 2023/24

Команда под руководством Юрия Вернидуба ушла на зимнюю паузу лидером первенства. Криворожцы в прошлом году набрали 34 очка и по дополнительным показателям опередили "Днепр-1".

"Кривбасс" осенью одержал 10 побед, 4 поединка свел вничью и потерпел три поражения (разница мячей – 31:17). Лучшим бомбардиром команды в первой части сезона стал Олег Кожушко (7 мячей), а ассистентом – Тимур Стецьков (5 результативных передач).

После зимней паузы "Кривбасс" одержал три победы (ЛНЗ, "Оболонь", "Колос") и потерпел поражение от донецкого "Шахтера" (2:5). Ядом стал девятым легионером в команде Вернидуба.

К слову, ранее "Кривбасс" настиг "Шахтер" наверху таблицы Премьер-лиги.

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