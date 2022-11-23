Лідер УПЛ не дограв матч через повітряну тривогу: поєдинок відбудеться навесні

Поєдинок "Дніпро-1" – "Олександрія" розпочався о 13:00. Матч прийняв ужгородський стадіон "Авангард".

Однак, на 10-й хвилині зустрічі команди пішли в укриття через повітряну тривогу в усіх регіонах України, окрім окупованого Криму. На Закарпатті просигналізували про безпечність виходу з бомбосховищ о 15:13. Проте, команди на поле не повернулися.

За даними Telegram-каналу "УПЛ жива", менеджменти "Дніпра-1" та "Олександрії" домовилися, що в разі тривалої повітряної тривоги поєдинок не гратимуть у четвер, 24 листопада. Натомість суперники дійшли згоди про перенесення матчу на весну.

Звітний поєдинок – перенесений матч 1-го туру. Тоді зустріч не відбулася через участь "спортклубівців" у кваліфікації Ліги Європи.