UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лідер УПЛ не дограв матч через повітряну тривогу: поєдинок відбудеться навесні

Фото: "Спортклубівці" дарма приїхали в Ужгород (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Новий масштабний ракетний обстріл України російською армією зірвав зустріч в українській Прем'єр-лізі між СК "Дніпро-1" та "Олександрією". Матч дограють уже в 2023 році.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter телеведучого.

Поєдинок "Дніпро-1" – "Олександрія" розпочався о 13:00. Матч прийняв ужгородський стадіон "Авангард".

Однак, на 10-й хвилині зустрічі команди пішли в укриття через повітряну тривогу в усіх регіонах України, окрім окупованого Криму. На Закарпатті просигналізували про безпечність виходу з бомбосховищ о 15:13. Проте, команди на поле не повернулися.

За даними Telegram-каналу "УПЛ жива", менеджменти "Дніпра-1" та "Олександрії" домовилися, що в разі тривалої повітряної тривоги поєдинок не гратимуть у четвер, 24 листопада. Натомість суперники дійшли згоди про перенесення матчу на весну.

Звітний поєдинок – перенесений матч 1-го туру. Тоді зустріч не відбулася через участь "спортклубівців" у кваліфікації Ліги Європи.

До слова, українська Прем'єр-ліга обрала найкращих гравця і тренера в жовтні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЛЧемпионат УкраиныДнепр-1Александрия