Лидер УПЛ не доиграл матч из-за воздушной тревоги: поединок состоится весной

Поединок "Днепр-1" – "Александрия" начался в 13:00. Матч принял ужгородский стадион "Авангард".

Однако на 10-й минуте встречи команды пошли в укрытие из-за воздушной тревоги во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма. В Закарпатье просигнализировали о безопасности выхода из бомбоубежищ в 15:13. Однако команды на поле не вернулись.

По данным Telegram-канала "УПЛ жива", менеджменты "Днепра-1" и "Александрии" договорились, что в случае длительной воздушной тревоги поединок не сыграют в четверг, 24 ноября. Вместо этого соперники пришли согласовали перенос матча на весну.

Отчетный поединок – перенесенный матч 1-го тура. Тогда встреча не состоялась из-за участия "спортклубовцев" в квалификации Лиги Европы.