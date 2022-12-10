Лідер за ударами в площину з дублем очолив рейтинг зірок вечора НХЛ: відео

Досвідчений нападник неабияк доклався до перемоги над "Нью-Джерсі". 31-річний американець закинув дві шайби та завдав 8 ударів у рамку воріт Ванечека та Шміда.

У першому періоді Нельсон зрівняв рахунок після шайби Гішіра в більшості. Він отримав передачу Романова, об'їхав ворота зліва направо та проштовхнув "диск" у ближній кут. А під завісу другої 20-хвилинки розіграв зайвого з партнерами, закинувши потужним кидком із правої зони вкидання.

Результат поєдинку (6:4 на користь "Айлендерс") не надто змінив турнірну ситуацію. "Девілз" залишилися беззаперечним лідером дивізіону Метрополітен (43 очки), а "Нью-Йорк" ділить друге-четверте місця з "Кароліною" і "Піттсбургом" (по 34 пункти).

Доповнили топ-3 зірок вечора центрфорвард "Едмонтона" Коннор Макдевід і воротар Ігор Шестьоркін. Гол і результативна передача першого дозволила переграти "Міннесоту" вдома (5:2). Натомість росіянин зробив 41 сейв проти "Колорадо" та допоміг нью-йоркцям перемогти в серії булітів.