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Форвард "Вінніпега" з трьома набраними пунктами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

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Сент-Луїс, П'ятниця 09 грудня 2022 12:43
Форвард "Вінніпега" з трьома набраними пунктами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: П'єр-Люк Дюбуа приймає вітання партнерів (fieldlevelmedia.com)
Автор: Антон Федорців

Найкращим гравцем чергового ігрового дня в регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги став нападник "Вінніпег Джетс" П'єр-Люк Дюбуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Канадський центрфорвард ледь не самотужки забезпечив перемогу над "Сент-Луїсом" (5:2). Саме він відкрив рахунок, зігравши на "п'ятаку" після передачі Шайфлі.

Далі більше. Дюбуа взяв участь у гольовій комбінації з шайбою Вілера (3:0). Коли ж "Блюз" розмочили рахунок, то 24-річний канадець влаштував сольний прохід із власної половини з голом із гострого кута ліворуч.

Завдяки перемозі в Міссурі "Вінніпег" залишився лідером Центрального дивізіону НХЛ. Натомість "Сент-Луїс" тут же йде на 8-й сходинці та відстав на 4 очки від останнього прохідного в плей-офф місця.

Доповнили топ-трійку зірок вечора центрфорвард "Тампи" Брейден Пойнт і вінгер "Торонто" Вільям Нюландер. Перший оформив дубль у виграній у "Нешвілла" перестрілці (5:2). Тим часом другий допоміг розгромити "Лос-Анджелес Кінгз" (5:0).

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