Форвард "Вінніпега" з трьома набраними пунктами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Канадський центрфорвард ледь не самотужки забезпечив перемогу над "Сент-Луїсом" (5:2). Саме він відкрив рахунок, зігравши на "п'ятаку" після передачі Шайфлі.

Далі більше. Дюбуа взяв участь у гольовій комбінації з шайбою Вілера (3:0). Коли ж "Блюз" розмочили рахунок, то 24-річний канадець влаштував сольний прохід із власної половини з голом із гострого кута ліворуч.

Завдяки перемозі в Міссурі "Вінніпег" залишився лідером Центрального дивізіону НХЛ. Натомість "Сент-Луїс" тут же йде на 8-й сходинці та відстав на 4 очки від останнього прохідного в плей-офф місця.

Доповнили топ-трійку зірок вечора центрфорвард "Тампи" Брейден Пойнт і вінгер "Торонто" Вільям Нюландер. Перший оформив дубль у виграній у "Нешвілла" перестрілці (5:2). Тим часом другий допоміг розгромити "Лос-Анджелес Кінгз" (5:0).