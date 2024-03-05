UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лідер "Шахтаря" не отримав виклик до збірної України на плей-офф за місце на Євро-2024

Фото: Тарас Степаненко (ліворуч) не поїде до табору національної команди (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" оголосив імена запрошених до національної команди України на плей-офф Ліги націй УЄФА футболістів. У список не потрапив півзахисник Тарас Степаненко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Капітан "гірників" не отримав запрошення тренерського штабу збірної на чолі зі Сергієм Ребровим. Натомість до лав "синьо-жовтих" поїдуть інші 7 футболістів "Шахтаря".

Виклики до національної команди надійшли оборонцям Юхиму Коноплі, Валерію Бондарю і Миколі Матвієнку, півзахисникам Георгію Судакову і Олександру Зубкову, а також нападнику Данилу Сікану. Вони 14 березня з іншими підопічними Реброва розпочнуть в іспанській Марбельї підготовку до матчу проти збірної Боснії і Герцеговини.

У порівнянні з оприлюдненим напередодні Мінмолодьспорту списку офіційної делегації збірної України місця в команді "втратили" два представники "Шахтаря". Компанію Степаненку склав хавбек Єгор Назарина. Без виклику залишився і голкіпер "гірників" Дмитро Різник.

У вівторок Українська асоціація футболу повідомила, що перелік Мінмолодьспорту – попередній. Фактичний склад команди Реброва на матчі плей-офф Ліги націй, переможці яких потраплять на Євро-2024, оприлюднять впродовж цього тижня. Матч проти боснійців призначений на 21 березня.

Україна та Євро-2024

Збірна України посіла 3-тє місце у відбірковій групі до Євро-2024, поступившись Англії та Італії. Утім, "синьо-жовті" отримали шанс здобути путівку на форум через плей-офф Ліги націй, де потрібно здолати двох суперників. Перший – Боснія і Герцеговина, а другий – переможець протистояння Ізраїлю та Ісландії.

Якщо збірна України здолає двох суперників, то потрапить на чемпіонат Європи. Там переможець шляху B Ліги націй змагатиметься в групі E. Тріо суперників визначили раніше – збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені, а фінал – на берлінському "Олімпіаштадіоні". Також поєдинки чемпіонату Європи приймуть Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні.

До слова, раніше пригадали історію протистоянь України з майбутніми суперниками в Лізі націй.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниШахтарЛіга націй