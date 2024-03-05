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Лидер "Шахтера" не получил вызов в сборную Украины на плей-офф за место на Евро-2024

Фото: Тарас Степаненко (слева) не поедет в лагерь национальной команды (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" объявил имена приглашенных в национальную команду Украины на плей-офф Лиги наций УЕФА футболистов. В список не попал полузащитник Тарас Степаненко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Капитан "горняков" не получил приглашения тренерского штаба сборной во главе с Сергеем Ребровым. В ряды "сине-желтых" поедут другие 7 футболистов "Шахтера".

Вызовы в национальную команду поступили защитникам Ефиму Конопле, Валерию Бондарю и Николаю Матвиенко, полузащитникам Георгию Судакову и Александру Зубкову, а также нападающему Данилу Сикану. Они 14 марта с другими подопечными Реброва начнут в испанской Марбелье подготовку к матчу против сборной Боснии и Герцеговины.

По сравнению с обнародованным накануне Минмолодежьспорта списком официальной делегации сборной Украины места в команде "потеряли" два представителя "Шахтера". Компанию Степаненко составил хавбек Егор Назарина. Без вызова остался и голкипер "горняков" Дмитрий Ризнык.

Во вторник Украинская ассоциация футбола сообщила, что перечень Минмолодежьспорта – предварительный. Фактический состав команды Реброва на матче плей-офф Лиги наций, победители которых попадут на Евро-2024, будет обнародован в течение этой недели. Матч против боснийцев назначен на 21 марта.

Украина и Евро-2024

Сборная Украины заняла 3-е место в отборочной группе к Евро-2024, уступив Англии и Италии. Впрочем, "сине-желтые" получили шанс завоевать путевку на форум через плей-офф Лиги наций, где нужно одолеть двух соперников. Первый – Босния и Герцеговина, а второй – победитель противостояния Израиля и Исландии.

Если сборная Украины преодолеет двух соперников, то попадет на чемпионат Европы. Там победитель пути B Лиги наций будет соревноваться в группе E. Трио соперников определили ранее – сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие состоится на "Альянце Арене" в Мюнхене, а финал – на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне.

К слову, ранее вспомнили историю противостояний Украины с будущими соперниками в Лиге наций.

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