Лідер середняка АПЛ опинився під загрозою довічної дискваліфікації: що він накоїв
Півзахисник лондонського "Вест Хема" Лукас Пакета може завчасно попрощатися з професіональною кар'єрою через підозрілі букмекерські ставки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.
Футбольна асоціації Англії (FA) нібито прагне довіку дискваліфікувати бразильця. Понад півсотні осіб робили ставки на жовті картки хавбека в англійській Прем'єр-лізі.
Пакета отримав звинувачення щодо чотирьох епізодів його поведінки. Під підозрою матчі бразильця проти "Лестера", бірмінгемської "Астон Вілли", "Лідса" та "Борнмута" в сезонах 2022/23 та 2023/24. Якщо футболіста визнають винним, то FA проситиме пожиттєвий бан.
Витоки з даних слідства свідчать, що орієнтовно 60 осіб робили ставки на те, що Пакета отримає жовту картку в одному або у всіх зі згаданих поєдинків. Розмір ставок був невеликим і коливався від 7-ми до 400 фунтів. Сумарний виграш склав 100 тисяч.
У минулому сезоні Пакета провів 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 7 результативних передач. У пасиві хавбека також 13 "гірчичників". Донедавна бразилець був трансферною ціллю Пепа Гвардіоли для "Манчестер Сіті".
До слова, раніше підвели підсумки виступів Зінченка та інших українців у європейських чемпіонатах.
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