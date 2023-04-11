Лідер "Сан-Хосе" з рекордними пунктами став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Досвідчений швед оформив дубль проти "Вінніпега" на виїзді (2:6). Скандинав став лише шостим оборонцем в історії ліги та першим у віці 30+, якому вдалося набрати 100 і більше пунктів за сезон.

Саме Карлссон відкрив рахунок у протистоянні в Манітобі. На 20-й секунді він перед воротами завершив комбінацію "Шаркс" за участі Кутюра та Петерсона. У третьому ж періоді він відзначився влучним дальнім кидком у більшості. Утім, не врятував "Сан-Хосе" від чергової поразки.

Тризначну кількість очок у регулярному чемпіонаті до Карлссона набирали 5 оборонців. Легенда "Бостона" Боббі Орр підкорив рубіж 6 разів, а зірка "Едмонтона" та "Піттсбурга" Пол Коффі – 5 разів. Ще по одному разу до гросмейстерської цифри дісталися Дені Потвен, Ел Макінніс і Браян Ліч.

Бомбардирські подвиги Карлссона – 25 шайб, 75 передач – не врятували сезон "Сан-Хосе". Каліфорнійці опинилися серед аутсайдерів Тихоокеанського дивізіону. "Шаркс" здобули лише 22 перемоги впродовж кампанії 2022/23.

До топ-трійки зірок вечора також потрапили форвард "Оттави" Клод Жиру та вінгер "Далласа" Джо Павелскі. Обидва приєдналися до історичного клубу 1000 очок у кар'єрі. Перший дублем допоміг переграти "Кароліну" (3:2), а от другий шайбою доклався до виїзної перемоги над "Детройтом" (6:1).

Усі результати вечора в НХЛ: