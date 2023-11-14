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Лідер республіканців у Сенаті США підтримав тимчасовий бюджет без грошей для України

Фото: Мітч Макконнелл, лідер республіканців у Сенаті США (flickr by Gage Skidmore)
Автор: Іван Носальський

Лідер республіканців у Сенаті Сполучених Штатів Америки Мітч Макконнелл виступив за ухвалення тимчасового бюджету, який не передбачає фінансування допомоги Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву Макконнелла наводить The Hill.

Сенатор зазначив, що підтримує пропозицію спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо тимчасового бюджету. Це необхідно для того, щоб уникнути шатдауну (припинення роботи уряду) через те, що основний бюджет не ухвалили у встановлений термін.

"Це відповідальний захід, який дозволить зберегти працездатність, уникнути шкідливого скорочення федеральних витрат", - наголосив Макконнелл.

За його словами, такий тимчасовий бюджет дасть змогу завершити роботу над законопроектами щодо річних видатків протягом наступних двох місяців.

За даними видання, якщо Конгрес схвалить тимчасовий бюджет, то до січня не буде ще одного законопроекту про фінансування України чи Ізраїлю.

Що передувало

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість з цих коштів - 60 млрд доларів - хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Ініціатива президента зіткнулася з опором у Палаті представників США, де новий спікер Майк Джонсон захотів розглядати допомогу Україні та Ізраїлю окремо. Він вніс окремий пакет для Ізраїлю на розгляд Палати, його підтримали.

Але в Сенаті, де більшість у демократів, не захотіли навіть розглядати таку ініціативу Джонсона. Там підтримали об’єднання допомоги Україні та Ізраїлю в один пакет.

 

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