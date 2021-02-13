Лидер республиканцев в Сенате проголосует за оправдание Трампа

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл проголосует за оправдание 45-го президента Дональда Трампа в рамках процесса импичмента. Его позиция может повлиять на голосование других сенаторов-республиканцев.

В субботу Митч сообщил через электронную почту о своем решении некоторым однопартийцам, которые напрямую спрашивали его о том, как он будет голосовать.

Предполагается, что позиция Макконнелла повлияет на позицию других сенаторов-республиканцев во время голосования. Вполне вероятно, что в итоге голоса разделятся 50 на 50 и вторая попытка объявить импичмент Трампу также не завершится успешно. Для объявления импичмента нужно минимум 67 голосов, то есть две трети от состава.

Итоговое голосование должно состояться сегодня, 13 февраля. Ситуация может измениться только в случае, если обвинение захочет заслушать неназванных ранее свидетелей и тогда голосование отложат.