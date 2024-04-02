Лідер "Піттсбурга" з переможним дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Досвідчений форвард доклався до виїзної перемоги над "Рейнджерс" (5:2). Він закинув дві шайби та віддав результативну передачу на партнера.

"Пінгвінз" у стартовому періоді відзначилися двічі. Раст зіграв на добиванні після кидка Кросбі, а потім сам канадець вдало підставив ключку під дальній кидок Жозефа. Після ж безгольової другої 20-хвилинки Бемстрем зробив рахунок розгромним у дебюті фінального періоду.

Утім, "Нью-Йорк" спробував організувати камбек. Какко та Рословіч скоротили відставання до мінімуму. Однак, господарі льоду надто захопилися спробами зрівняти рахунок. Зрештою, "Піттсбург" ще двічі розписався у порожніх воротах "Рейнджерс" зусиллями Раста та Кросбі.

До топ-трійки зірок також потрапили центрфорвард "Торонто" Остон Меттьюз і воротар "Коламбуса" Даніїл Тарасов. Перший оформив дубль і віддав результативну передачу в протистоянні з "Флоридою" (6:4). Натомість другий парирував 45 кидків у розгромі "Колорадо" (4:1).

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