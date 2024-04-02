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Лидер "Питтсбурга" с победным дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Сидни Кросби набрал три пункта в Нью-Йорке (twitter.com/PenguinsPR)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил центрального нападающего "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Опытный форвард приложился к выездной победе над "Рейнджерс" (5:2). Он забросил две шайбы и отдал результативную передачу партнеру.

"Пингвинз" в стартовом периоде отличились дважды. Раст сыграл на добивании после броска Кросби, а затем сам канадец удачно подставил клюшку под дальний бросок Жозефа. После безголевой второй 20-минутки Бемстрем сделал счет разгромным в дебюте финального периода.

Впрочем, "Нью-Йорк" попытался организовать камбэк. Какко и Рослович сократили отставание до минимума. Однако хозяева льда слишком увлеклись попытками сравнять счет. В конце концов "Питтсбург" еще дважды расписался в пустых воротах "Рейнджерс" усилиями Раста и Кросби.

В топ-тройку звезд также попали центрфорвард "Торонто" Остон Мэттьюз и вратарь "Коламбуса" Даниил Тарасов. Первый оформил дубль и отдал результативную передачу в противостоянии с "Флоридой" (6:4). Второй же парировал 45 бросков в разгроме "Колорадо" (4:1).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

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