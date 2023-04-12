Лідер Першої ліги вигнав футболіста за поштовх жінки-рефері
Достроково розірвати контракт із оборонцем Вадимом Черваком вирішило керівництво житомирського "Полісся". Він атакував арбітриню Софію Причину в недавньому поєдинку Першої ліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
23-річний українець поплатився за власну нестриманість. Оборонець став безробітним за мотивами інциденту в домашньому матчі проти запорізького "Металурга".
Рефері Причина в одному з епізодів не призначила пенальті у ворота гостей. Її відразу оточили житомиряни та почали бурхливо протестувати, а найактивнішим виявився Червак. Він штовхнув арбітриню, але та не розгубилася і "нагородила" грубіяна прямою червоною карткою.
"Офіційна позиція футбольного клубу "Полісся" – клуб вважає подібну поведінку неприпустимою, клуб не толерує і не приймає будь-яких проявів фізичного впливу на усіх учасників матчу, персонал клубів-суперників або бригади арбітрів", – ідеться в заяві.
Сам Червак за кілька годин після поєдинку публічно попросив вибачення за свою поведінку. Свій вчинок він спробував пояснити "емоціями та обставинами". Контрольно-дисциплінарні футбольні органи України наразі не покарали оборонця за інцидент.
До слова, раніше УПЛ визнала керманича "Чорноморця" Григорчука тренером березня.
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