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Лідер Першої ліги вигнав футболіста за поштовх жінки-рефері

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Житомир, Середа 12 квітня 2023 12:39
Лідер Першої ліги вигнав футболіста за поштовх жінки-рефері Фото: Вадим Червак і колишні одноклубники "спілкуються" з Софією Причиною (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорців

Достроково розірвати контракт із оборонцем Вадимом Черваком вирішило керівництво житомирського "Полісся". Він атакував арбітриню Софію Причину в недавньому поєдинку Першої ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

23-річний українець поплатився за власну нестриманість. Оборонець став безробітним за мотивами інциденту в домашньому матчі проти запорізького "Металурга".

Рефері Причина в одному з епізодів не призначила пенальті у ворота гостей. Її відразу оточили житомиряни та почали бурхливо протестувати, а найактивнішим виявився Червак. Він штовхнув арбітриню, але та не розгубилася і "нагородила" грубіяна прямою червоною карткою.

"Офіційна позиція футбольного клубу "Полісся" – клуб вважає подібну поведінку неприпустимою, клуб не толерує і не приймає будь-яких проявів фізичного впливу на усіх учасників матчу, персонал клубів-суперників або бригади арбітрів", – ідеться в заяві.

Сам Червак за кілька годин після поєдинку публічно попросив вибачення за свою поведінку. Свій вчинок він спробував пояснити "емоціями та обставинами". Контрольно-дисциплінарні футбольні органи України наразі не покарали оборонця за інцидент.

До слова, раніше УПЛ визнала керманича "Чорноморця" Григорчука тренером березня.

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